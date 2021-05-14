СБУ: Екснардеп Семен Семенченко організував у 2019 році обстріл будівлі телеканалу «112 Україна»

Новини

Нужненко Сергій \ УНИАН

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату Семену Семенченку в організації обстрілу будівлі телеканалу «112 Україна» в червні 2019 року.

Про це йдеться в заяві СБУ.

Зазначається, що тоді Семенченко разом зі спільником провели розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу — «вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження».

Також Семенченко начебто організував передачу грошей для придбання авто та інших засобів, які були потрібні для обстрілу.

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

За початковим задумом організатора виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки, потім припаркувати його біля будівлі телеканалу й у визначений час підірвати. Але потім вони вирішили обстріляти будівлю телеканалу з протитанкового гранатомета. До злочину Семенченко начебто долучив двох учасників свого збройного формування.

В СБУ наголосили, що все це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради, а також що цей теракт Росія використала в гібридній війні.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 липня в Києві обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу «112 Україна». Інцидент стався о 03:00 за адресою вул. Дегтярівська, 21Г. Двоє осіб підʼїхали на автомобілі до телеканалу і відкрили вогонь з гранатомета, після чого зникли в невідомому напрямку. У стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Частина вивіски з емблемою розлетілася тротуаром та проїжджою частиною. Поліція кваліфікувала подію як теракт.