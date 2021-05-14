СБУ: Екснардеп Семен Семенченко організував у 2019 році обстріл будівлі телеканалу «112 Україна»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Нужненко Сергій \ УНИАН
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату Семену Семенченку в організації обстрілу будівлі телеканалу «112 Україна» в червні 2019 року.
Про це йдеться в заяві СБУ.
Зазначається, що тоді Семенченко разом зі спільником провели розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу — «вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження».
Також Семенченко начебто організував передачу грошей для придбання авто та інших засобів, які були потрібні для обстрілу.
За початковим задумом організатора виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки, потім припаркувати його біля будівлі телеканалу й у визначений час підірвати. Але потім вони вирішили обстріляти будівлю телеканалу з протитанкового гранатомета. До злочину Семенченко начебто долучив двох учасників свого збройного формування.
В СБУ наголосили, що все це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради, а також що цей теракт Росія використала в гібридній війні.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 липня в Києві обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу «112 Україна». Інцидент стався о 03:00 за адресою вул. Дегтярівська, 21Г. Двоє осіб підʼїхали на автомобілі до телеканалу і відкрили вогонь з гранатомета, після чого зникли в невідомому напрямку. У стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Частина вивіски з емблемою розлетілася тротуаром та проїжджою частиною. Поліція кваліфікувала подію як теракт.
- Це не перша підозра Семенченку. 24 березня 2021 року СБУ повідомила, що він і «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами. Семенченко наразі перебуває у СІЗО, а Шевченко вийшов під заставу.