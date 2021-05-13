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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У четвер, 13 травня, на Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового. Про це Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомило у Facebook.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Штаб Операції обʼєднаних сил у вечірньому зведенні повідомляє, що з початку цієї доби, 13 травня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, біля населеного пунктів Верхньоторецьке, Новотроїцьке, Південне та Пісків.

Зазначимо, що Україна ініціює термінову зустріч радників «нормандського формату» через те, що бойовики на Донбасі щоденно обстрілюють ЗСУ, вбивають українських військових та все частіше застосовують важку артилерію.