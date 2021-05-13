Ізраїль оголосив про мобілізацію 7 тисяч резервістів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Israel Defense Forces / Flickr
Командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 13 травня оголосило про призов 7 тисяч резервістів, які повинні прибути на бази у повній готовності для участі у бойових діях. Про це повідомляє Algulf.
Призов резервістів повʼязаний з проведенням у секторі Гази антитерористичної операції «Страж стін», яка почалась 11 травня. Два дні тому Ізраїль вже призвав 5 тисяч солдатів через ескалацію конфлікту.
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив: «Ми перебуваємо у надзвичайній ситуації через національне насильство, і тепер необхідно інтенсивно посилити сили на місцях, і вони будуть негайно відправлені для забезпечення законності і порядку».
Про проведення операції «Страж стін» ЦАХАЛ оголосив через пʼять годин після того, як терористична організація ХАМАС у Газі заявила про початок операції «Меч Аль-Кудса» (»Єрусалимський меч»), метою якої — «перемога у священному Аль-Кудсі» (Єрусалимі).
За даними міністерства охорони здоровʼя ХАМАС, число палестинців, убитих у секторі Газа з понеділка, 10 травня, становить вже 83 (станом на 13 травня). Ізраїльська армія заявила, що з вечора 10 травня вона бомбила Сектор Гази понад 600 разів, водночас ХАМАС заявив, що випустив понад 1 600 ракет по Ізраїлю.
- 7 травня в останній день Рамадану у Східному Єрусалимі спалахнули запеклі сутички між ізраїльською поліцією і палестинцями. Основні зіткнення відбувалися на Храмовій горі, де на пʼятничну молитву зібралися тисячі мусульман. Великі зіткнення спостерігалися біля Аль-Акси.
- 10 травня рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав операцію «Страж Стіни». У місті Лод та інших змішаних населених пунктах спалахнули масові заворушення і міжетнічні сутички.