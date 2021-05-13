Прокуратура відзвітувала про обшуки в Києві — стосувались відкатів, поборів і кришування, загалом 11 підозрюваних

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Київська міська прокуратура 11 та 12 травня обшукувала офіси комунальних підприємств столиці у справах про незаконне заволодіння коштами, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, незаконні побори з підприємств і кришування нелегального бізнесу.

Про це повідомляє її пресслужба.

Обшуки провели в:

Метою обшуків було викриття фінансових махінацій з державними коштами. У підсумку про підозру повідомили 11 особам, зокрема чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, включно з керівниками. Слідчі вивчають вилучену фінансову документацію.