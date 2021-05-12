Медведчук залишив будівлю Офісу генпрокурора, його не затримали

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Синица Александр / УНИАН

Нардеп від партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук в Офісі генерального прокурора ознайомився з підозрою та пішов додому.

Про це повідомляє «BBC Україна».

Очікувалося, що політика сьогодні могли затримати. Судове засідання з обрання запобіжного заходу Медведчуку відбудеться 13 або 14 травня.

Зазначається, що Медведчук приходив до слідчого о 16:20, його супроводжували колеги по фракції Ілля Ківа та Вадим Рабінович.

Медведчук повідомив біля прокуратури, що вчора був відсутній у Києві і перебував в іншій області з дружиною, коли в його будинку йшли обшуки. До столиці він приїхав вранці у середу.

«Я не можу коментувати по якихось родовищах і якійсь передачі інформації, я цю підозру не читав, мені її не вручали, і я не готовий сьогодні говорити про те, що мені намагаються вручити, або що намагається зробити Генпрокуратура», — заявив він.

Медведчук зазначив, що вважає оголошення підозри «політичними репресіями» та «незаконним карним переслідуванням», які реалізуються президентом Володимиром Зеленським через правоохоронну систему.