У Португалії засудили трьох інспекторів міграційної служби, які до смерті побили українця
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Скріншот з сюжету RTP
Суд у Португалії засудив трьох інспекторів міграційної служби країни до увʼязнення строком від семи до девʼяти років за вбивство в березні 2020 року заробітчанина з України Ігоря Гоменюка після затримання в аеропорту Лісабону.
Про це повідомляють Deutsche Welle та Diário de Notícias.
Трьох інспекторів визнали винними в завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Двоє з чоловіків отримали по девʼять років увʼязнення, один — сім років.
Спочатку прокуратура висувала підозрюваним звинувачення в умисному вбивстві, санкція статті передбачає до 25 років позбавлення волі. Але згодом звинувачення перекваліфікували на завдання тілесних ушкоджень з обтяжувальною обставиною (смерть).
Суд визнав, що інспектори били ногами та кийками українця, який був у наручниках, та зламали йому ребра. Це й спричинило смерть Гоменюка від удушення.
- Нагадаємо, 40-річного Гоменюка в березні 2020 року затримали в аеропорту Лісабону за спробу в’їхати в країну без чинної візи. Тоді інспектори його побили та залишили в наручниках. У чоловіка стався напад епілепсії, він помер. Прокуратура висунула звинувачення в убивстві українця трьом офіцерам міграційної служби. Рада міністрів Португалії заявила, що виплатить компенсацію родині Гоменюка.
- Справа набула суспільного резонансу. Глава Служби у справах іноземців і кордонів Португалії (SEF) Кріштіна Гатоес пішла у відставку. Згодом влада вирішила взагалі ліквідувати SEF, а замість неї створити нову Службу у справах іноземців і притулку.