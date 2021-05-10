Українсько-американські навчання в Чорному морі: корабель берегової охорони США Hamilton зайшов в Одесу

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Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Американський фрегат берегової охорони США Hamilton, який бере участь в українсько-американських навчаннях у Чорному морі, уранці 10 травня зайшов у порт Одеси.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Шостого флоту ВМС США у Twitter.

За даними «Думської», о 08:30 корабель пришвартувався на 15-му причалі морського вокзалу.

Раніше Державна прикордонна служба України оприлюднила відео зі спільних дводенних навчань у Чорному морі, під час яких кораблі берегової охорони та Чорноморського флоту РФ створювали реальні перешкоди учасникам навчань — флагману морської охорони «Григорій Куропʼятников», кораблю ВМС України «Старобільськ» і фрегату США Hamilton.

«Прикордонні кораблі та кораблі ЧФ РФ не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів — оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації», — розповіли українські прикордонники.