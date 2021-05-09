Михайло Добкін йтиме в мери Харкова як самовисуванець

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Колишній мер Харкова, ексглава Харківської обладміністрації та екснардеп Михайло Добкін балотуватиметься на виборах мера Харкова як самовисуванець.

Про це він заявив під час вшанування на Меморіалі Слави у Харкові памʼяті загиблих у Другій світовій війні, передає Укрінформ.

«Я буду самовисуванцем від харків’ян», — зазначив Добкін.

За його словами, власної партії у нього зараз немає: «Це вибори мера, тому політичні партії не йдуть. Вони можуть висунути свого кандидата на пост мера або підтримати когось із самовисуванців».

Нагадаємо, що 16 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте» помер мер Харкова Геннадій Кернес. Туди його доправили у вересні з коронавірусом і двостороннім запаленням легень. 11 грудня міськрада Харкова повідомила, що у Кернеса відмовили обидві нирки.

2 січня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори мера — вони відбудуться 31 жовтня 2021 року.