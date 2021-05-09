СБУ: На Закарпатті троє чоловіків поширювали антиугорські листівки. Вони діяли за вказівкою кураторів з Росії
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Прес-служба СБУ
У Закарпатській області троє чоловіків поширювали антиугорські листівки. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів.
Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.
Правоохоронці встановили, що чоловіки розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в Береговому. «Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят», — додають в СБУ.
У спецслужбі також з’ясували, що троє чоловіків, двоє з яких — переселенці з Луганська, погодилися розклеювати листівки за $500. Саме таку суму в російських рублях один із них отримав на картку.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та затримання фігурантів справи і вилучили російську символіку.
Всім трьох фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
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