СБУ: На Закарпатті троє чоловіків поширювали антиугорські листівки. Вони діяли за вказівкою кураторів з Росії

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Прес-служба СБУ

У Закарпатській області троє чоловіків поширювали антиугорські листівки. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що чоловіки розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в Береговому. «Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят», — додають в СБУ.

У спецслужбі також з’ясували, що троє чоловіків, двоє з яких — переселенці з Луганська, погодилися розклеювати листівки за $500. Саме таку суму в російських рублях один із них отримав на картку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та затримання фігурантів справи і вилучили російську символіку.

Всім трьох фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.