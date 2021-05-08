Збройні сили вперше випробували український імітатор для тренування підрозділів ППО

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Міноборони України

Збройні сили України вперше провели випробування імітатора низьколітної повітряної цілі Flying Target-1 для тренування підрозділів протиповітряної оборони.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони, випробовували імітатор на Рівненському військовому полігоні.

За словами інженера ТОВ «Безпілотні технології» Андрія Олішевського, комплекс складається з чотирьох захищених кейсів, які вміщують чотири безпілотні літальні апарати — літаки-мішені, переносну станцію управління, стартовий пристрій та антени.

«Обладнання мобільне та зручне у використанні на будь-якій місцевості та в різних погодних умовах. Він [імітатор] не потребує злітної смуги та може перевозитися будь-яким видом транспорту, зокрема бойовою та спеціальною технікою, на будь-які відстані», — додав він.

Керує комплексом оператор із наземної станції, що дає змогу використовувати різні точки маршруту, виставляти політ цілі в автоматичному та ручному режимах роботи. Особливістю комплексу є те, що інструктор може змінювати ефективну площу розсіювання літака-мішені, від якої залежить ймовірність виявлення цілі.

Посадка виробу здійснюється парашутним способом, можливе й приземлення «по-літаковому» в екстрених ситуаціях. Фінальний етап підготовки може проводитися в режимі бойової стрільби.

Подібні комплекси активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, вона дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно.