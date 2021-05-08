Марсіанський вертоліт Ingenuity вперше перелетів на нове місце
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Марсіанський вертоліт Ingenuity здійснив свій пʼятий політ на Червоній планеті та змінив місце стоянки.
Про це повідомляє NASA.
У пʼятницю, 7 травня, вертолітний дрон піднявся на рекордні 10 метрів і перелетів на 129 метрів на південь. Для апарата це перший «політ в один кінець». Нова точка для Ingenuity поки буде основною стоянкою.
Раніше апарат вже літав чотири рази, але сідав в тому ж місці.
NASA також публікувало запис звуку четвертого польоту Ingenuity, який відбувся 30 квітня. Ровер Perseverance тоді записав звук лопатей Ingenuity — це допоможе вивчити марсіанську атмосферу.
- 18 лютого на Марсі в кратері Джезеро сів ровер Perseverance. Після посадки він зробив кілька фотографій і записав звук. 22 лютого в NASA показали відео посадки Perseverance. Виявилося, що на парашуті ровера було секретне повідомлення, яке розгадали користувачі Reddit. Незабаром ровер почав надсилати панорамні фото і записи.
- 5 квітня ровер успішно висадив на Марсі вертоліт Ingenuity, чим дав старт його польотам.
- 20 квітня Perseverance вперше добув кисень з атмосфери Червоної планети.