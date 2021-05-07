Степанов: Для повної вакцинації населення України необхідно ще придбати 5 мільйонів доз
- Автор:
- Олег Панфілович
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УНІАН
Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що Україна підписала контракти про постачання 42 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця поточного року, необхідно ще близько 5 мільйонів.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я підкреслюю, саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX, то у нас зараз 42 мільйони доз вакцин, які вже підписані, це все поставки цього року», — розповів міністр.
Також Степанов підкреслив, що «потрібно ще близько 5 мільйонів доз». «У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, про збільшення кількості доз вакцини Novavax, також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо з термінами постачання», — додав він.
- Раніше Степанов заявив, що Україна розраховує на початок поставок вакцини від коронавірусу Novavax в липні-серпні.
- З урахуванням останніх контрактів Україна домовилася про постачання 42 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали майже на 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще 20 мільйонів — Pfizer. Окремо очікується постачання 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca і Pfizer.