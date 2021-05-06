Єрмак: Сполучені Штати повністю підтримали можливе отримання Україною ПДЧ в НАТО
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі Інтерфакс-Україна.
«Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною ПДЧ в НАТО. В Альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває. США — наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО», — наголосив глава ОП.
Водночас, за його словами, підтвердження участі Зеленського в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня поки що немає.
«На сьогодні відсутні будь-які докази участі президента України в саміті НАТО […], у рамках якого заплановано обговорення отримання Україною ПДЧ», — додав він.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі в разі вступу.
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня заявив, що на найближчому саміті НАТО розглядатимуть питання надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україні, можливо, доведеться задуматися про відновлення ядерного статусу, якщо країна не вступить у НАТО.