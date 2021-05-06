У Кремлі заявили, що не знають про нову роботу агентів ГРУ Мішкіна і Чепіги: У нас нема підрозділу спортивного харчування
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Youtube / PolitRussia
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію Bellingcat про те, що російські агенти ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга (псевдоніми — Олександр Петров і Руслан Боширов) отримали підвищення і працюють на Кремль.
Його цитати наводять РИА новости.
Пєсков стверджує, що йому про це невідомо, і додає, що у Кремлі немає підрозділу, який займається спортивним харчуванням.
«Чесно кажучи, я такою інформацією не володію. Але в цілому в Кремлі працювати неможливо. Кремль — це історична будівля, спадщина ЮНЕСКО. У ньому розташовується резиденція президента РФ і підрозділ адміністрації президента [… ] В адміністрації немає підрозділу, який займається спортивним харчуванням», — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи працюють на Кремль Мішкін і Чепіга.
Зазначимо, Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга — ймовірні співробітники ГРУ Росії. Їх підозрюють в отруєнні в Британії Сергія Скрипаля та його дочки в 2018 році, а також в організації вибуху в чеському Врбетіце в 2014 році.
Після отруєння Скрипалів Мішкін і Чепіга в інтерв’ю російським ЗМІ заявляли, що займаються продажем спортивного харчування, а в Британії були з «метою туризму».
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші країни.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи були організовані підрозділом 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, чиї боєприпаси зберігалися на чеському складі.