Румунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Cheshire East Council / Flickr
Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу, якого цитує «Європейська правда».
«На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також підготували деталі для надання 100 тисяч доз вакцини Україні», — повідомив Кицу.
Нагадаємо, що у травні — червні Польща планує поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.
Яка ефективність вакцини AstraZeneca?
У листопаді в компанії AstraZeneca повідомили, що під час випробувань перевірили два варіанти введення вакцини, які показали різну ефективність. У першому випадку добровольцям спочатку ввели половину дози вакцини, а за місяць — повну. Результат таких випробувань показав ефективність вакцини в 90%. У другому випадку добровольці обидва рази отримували повну дозу, ефективність такого методу — 62%. Отже, середня ефективність вакцини становить 70%.
Вакцини від AstraZeneca вважаються найбільш доступними для усього світу через низьку ціну та відносно прості умови зберігання.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca, а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини від Novavax і ще стільки ж — Pfizer.
- Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу — до кінця року мають зробити 47 мільйонів щеплень.