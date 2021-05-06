Румунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca

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Cheshire East Council / Flickr

Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу, якого цитує «Європейська правда».

«На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також підготували деталі для надання 100 тисяч доз вакцини Україні», — повідомив Кицу.

Нагадаємо, що у травні — червні Польща планує поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Яка ефективність вакцини AstraZeneca?

У листопаді в компанії AstraZeneca повідомили, що під час випробувань перевірили два варіанти введення вакцини, які показали різну ефективність. У першому випадку добровольцям спочатку ввели половину дози вакцини, а за місяць — повну. Результат таких випробувань показав ефективність вакцини в 90%. У другому випадку добровольці обидва рази отримували повну дозу, ефективність такого методу — 62%. Отже, середня ефективність вакцини становить 70%.

Вакцини від AstraZeneca вважаються найбільш доступними для усього світу через низьку ціну та відносно прості умови зберігання.