Глава МЗС: Кремль може провести «повзучу анексію» Азовського моря
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може провести «повзучу анексію» Азовського моря, оскільки постійно посилює свою військову присутність в регіоні.
Про це він сказав в коментарі CNN.
«Після незаконної анексії Криму і захоплення контролю над Керченською протокою Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торговельні шляхи», — наголосив глава МЗС, додавши, що море для Москви є «плодом, який низько звисає».
CNN зазначає, що стурбованість міністра викликали недавні заяви Росії про те, що РФ і Україна повинні мати спільні води в Азовському морі.
Крім того, Кулеба наголосив, що перекидання російських військ були відпрацюванням військових дій проти України. «Навіть якщо це всього лише навчання, вони відпрацьовують оточення України і наступальні операції проти неї», — підкреслив міністр.
Він також зазначив, що будь-яка країна була б стурбована, якби уздовж її кордону знаходилися б «сотні і тисячі солдатів та важка військова техніка».
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- Росія з 24 квітня до 31 жовтня закрила три ділянки в Чорному морі. РФ забороняє в них прохід іноземним військовим і державним кораблям.