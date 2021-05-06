Глава МЗС: Кремль може провести «повзучу анексію» Азовського моря

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може провести «повзучу анексію» Азовського моря, оскільки постійно посилює свою військову присутність в регіоні.

Про це він сказав в коментарі CNN.

«Після незаконної анексії Криму і захоплення контролю над Керченською протокою Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торговельні шляхи», — наголосив глава МЗС, додавши, що море для Москви є «плодом, який низько звисає».

CNN зазначає, що стурбованість міністра викликали недавні заяви Росії про те, що РФ і Україна повинні мати спільні води в Азовському морі.

Крім того, Кулеба наголосив, що перекидання російських військ були відпрацюванням військових дій проти України. «Навіть якщо це всього лише навчання, вони відпрацьовують оточення України і наступальні операції проти неї», — підкреслив міністр.

Він також зазначив, що будь-яка країна була б стурбована, якби уздовж її кордону знаходилися б «сотні і тисячі солдатів та важка військова техніка».