Reuters: Novavax може почати постачання вакцини проти коронавірусу в Євросоюз до кінця 2021 року

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Американська компанія Novavax повідомила, що планує почати постачати свою вакцину проти коронавірусу в Євросоюз до кінця поточного року.

Про це з посиланням на посадовця ЄС пише Reuters.

За словами представника ЄС, нова директива, яка має привести до укладення офіційного контракту, може бути підписана вже на поточному тижні. Загалом Novavax поставить до Євросоюзу до 200 млн доз вакцини.

Також співрозмовник агентства уточнив, що основну частину партії компанія планує поставити в 2022 році.

Як зазначається, компанія уклала попередню угоду з Євросоюзом ще в грудні, проте остаточне підписання контракту відклали через проблеми в Novavax із сировиною.

Наразі Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ще не схвалило вакцину Novavax, дати ухвалення рішення щодо препарату поки що також немає.