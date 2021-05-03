Білоруська опозиція запланувала нову акцію протесту. Її призначили на 9 травня

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Білоруська опозиція планує нові масові протести проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Очікується, що вони відбудуться 9 травня.

Про це пише Deutsche Welle.

«Через соцмережі я закликаю білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист», — заявив ексміністр культури Білорусі, один з лідерів опозиції Павло Латушко.

За його словами, він сам та інші члени демократичного руху «готові взяти долю країни у свої руки». Опозиціонер зазначив, що деякі члени цієї команди перебувають у Білорусі. Однак не став називати імен, вказавши, що інакше їм загрожує негайний арешт.

Нинішні переслідування опозиції в Білорусі Латушко назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. «Репресії проникли в усі верстви суспільства», — зазначив він, додавши, що наразі білоруський парламент працює над законом, який дозволить силовикам стріляти на демонстраціях без попередження.