Британія запропонує G7 створити єдиний механізм боротьби з російськими фейками

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Велика Британія, яка цього року головує у «Великій сімці», виступить з ініціативою створити єдиний механізм спростування російської брехні і пропаганди. Про це агентству Reuters заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.

«Коли ми бачимо, як поширюються брехня, пропаганда або fake news, ми повинні не тільки кожен окремо, але і спільно спростовувати їх, розповідати всю правду, в тому числі в Росії або Китаї, або по всьому світу», — сказав Рааб.

Глава МЗС Британії також вказав на необхідність зруйнувати «деякі перешкоди», що існують між G7 і країнами-однодумцями, щоб створити більш широку мережу союзників, котрі намагаються відстояти демократію і відкритість ринків.

Нагадаємо, що в березні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав Росію у своїй концепції зовнішньої політики та оборони «найбільшою загрозою для безпеки», однак низка експертів і політиків вважають його підхід невиразним, оскільки нова стратегія боротьби з гібридними загрозами Кремля вже застаріла.