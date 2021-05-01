Україна домовилася про постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини Pfizer
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Japanexperterna.se / Flickr
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав контракт на постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.
Про це пише пресслужба Офісу президента.
«Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року», — доповів Степанов.
В ОП зазначили, що укладення угоди стало можливим завдяки прямим контактам між українською владою та гендиректором компанії Альбертом Бурлою.
Згідно з угодою Pfizer доставить в Україну перші 500 тисяч доз у травні-червні 2021 року, у третьому кварталі — 4,5 млн доз, а у четвертому — решту 15 млн.
«Тепер завдання держави — забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян. Також потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантини», — підкреслив президент Володимир Зеленський.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику. Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що до кінця 2021 року Україна буде повністю забезпечена необхідною кількістю вакцин від коронавірусу.
- З урахуванням останніх контрактів Україна домовилася про постачання 42 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще 20 млн — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.