У КМДА відповіли Офісу президента щодо маршу: міська влада не може забороняти мирні акції

Новини

Facebook / ВГО «Сокіл»

У Київській міській держадміністрації стверджують, що марш, який пройшов у Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС «Галичина», а як марш вишиванок.

Про це йдеться у заяві КМДА, оприлюдненій на її сайті.

Разом з тим, там наголосили, що міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією.

«Відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції [...] Марш, який відбувся 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС «Галичина», а як патріотичний марш вишиванок. А ті, хто заявляє про те, що місто нібито мало заборонити марш — або не компетентні і не знають Конституції і законів, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень», — наголосили в адміністрації.

У КМДА також нагадали, що громадський порядок під час акцій забезпечують правоохоронці, які можуть притягнути до відповідальності громадян за порушення закону.

Водночас, у відомстві наголосили, що пропаганді тоталітарних режимів не може бути виправдання, «навіть якщо хтось намагається прикритися вишиванками».

Нагадаємо, напередодні Офіс президента виступив із заявою через проведення у Києві маршу на честь дивізії СС «Галичина». Там, зокрема, наголосили, що очікують від Віталія Кличка звіту про те, чому стало можливим проведення цього заходу.