Суддя Тупицький знову не з’явився на засідання суду. Захист каже, що він хворіє
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Конституційного суду
Звільнений голова Конституційного суду Олександр Тупицький знову не прийшов на засідання суду для обрання йому запобіжного заходу.
Про це пише Інтерфакс.
Адвокати судді заявили, що Тупицький перебуває на амбулаторному лікуванні та не може прибути до суду. Водночас сторона обвинувачення просила надати дозвіл на примусовий привід.
Суд задовольнив клопотання захисту та відклав обрання запобіжного заходу Тупицькому до 12 травня.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Представники фракцій «Євросолідарність» і «Батьківщина» оскаржили в КСУ указ Зеленського. У «ЄС» вважають, що Зеленський «грубо порушив норми закону».
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру, але тепер суддя не приходить до суду. 15 квітня адвокати Тупицького повідомили, що їхній підзахисний госпіталізований до Інституту Амосова.