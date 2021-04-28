ЗСУ тестують чеську самохідну артустановку Dana-M2. Україна хоче купити понад 20 одиниць

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Збройні сили України тестують на полігоні в Рівненській області чеську 155-мм самохідну гаубицю Dana M-2. Ще в листопаді 2020 року в Міноборони заявили про плани купити 26 одиниць цих САУ.

Як повідомляє Міністерство оборони, установку від компанії Excalibur Army перевіряють на відповідність заявленим характеристикам. Відомство показало тестові стрільби.

На полігоні Dana M-2 проходить функціональні, ходові та вогневі випробування в умовах, максимально наближених до бойових. Вогонь ведеться по заздалегідь визначених цілях з непідготовленої позиції, яку займають на ходу.

На відео Dana отримує координати цілей і відкриває вогонь, після чого негайно відходить на запасні позиції. Обстріл ведеться на дальність 18 км. Ці тести повинні показати реальну точність і дальність вогню, а також ефективність системи управління.

Установка являє собою модернізацію прийнятої на озброєння в 1977 році САУ Dana ShKH vz. 77, в якій замінено понад 80% складових частин. Dana-M2 має систему автоналаштування положення гармати ASAP і систему управління боєприпасами. Вона може використовувати радянські снаряди, які є у ЗСУ, і замінити застарілі САУ 2С3 «Акація». При цьому установка дозволяє швидко перейти на стандарти НАТО (155-мм). У бойове положення САУ стає за 90 секунд, час згортання — 60 секунд. Дальність стрільби — до 25,5 км.

САУ Dana є на озброєнні низки країн Європи, зокрема й Польщі. Також вона є в Азербайджану, який ефективно застосував її у війні за Нагірний Карабах.