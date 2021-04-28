Уряд призначив Юрія Вітренка головою «Нафтогазу». І пояснив, чому звільнив Коболєва

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Соколовська Інна / УНІАН

Уряд на засіданні 28 квітня вирішив призначити Юрія Вітренка (в. о. міністра енергетики) на посаду голови правління акціонерного товариства «Нафтогаз України». Почне він працювати з пʼятниці, 29 квітня. Перед цим уряд звільнив Андрія Коболєва з цієї посади.

Про це йдеться у повідомленні Кабінету міністрів.

Уряд наголошує, що у Вітренка — «багаторічний успішний досвід у сфері енергетики та у 2018 році обіймав посаду виконавчого директора «Нафтогаз України».

Перед ним поставили завдання системно збільшити видобуток українського газу, а також сприяти тому, аби в Україні сформувався повноцінний ринок газу.

Нагадаємо, що Вітренко працював над головною битвою «Нафтогазу» — Стокгольмським арбітражем. Крім того, Вітренко був головним ідеологом акції «Прикрути» в березні 2018 року. Тоді через різке похолодання і високі ціни на газ українців заради економії попросили зменшити температуру в будинках і потерпіти, поки ціни на газ вирівняються.

Замість Вітренко виконувати обовʼязки міністра енергетики буде його заступник Юрій Бойко.

А чому звільнили Коболєва? Уряд пише, що розглянув звіт про діяльність «Нафтогазу» у 2020 році. Чистий збиток становив 19 млрд грн. При цьому у фінплані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. Відповідний фінансовий план запропонувало саме керівництво «Нафтогазу» у грудні 2020 року.

За результатами засідання роботу Коболєва та наглядової ради у 2020 році визнали незадовільною і припинили повноваження незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління — Коболєва Андрія.

16 лютого Вітренко підтвердив, що попросив уряд звільнити керівництво «Нафтогазу» — через неефективну роботу. За його словами, компанія не виконала показник видобутку газу у 2020 році та планує скорочувати його протягом 5 років. Також Держаудитслужба виявила порушення, які призвели до втрат на суму 75,5 мільярда гривень.