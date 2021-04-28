Підрив авто з військовими на Донбасі кваліфікували як теракт — прокуратура відкрила кримінальне провадження

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Офіс генерального прокурора

За фактом підриву автомобіля українських військових на Донбасі відкрили кримінальне провадження. Подію кваліфікували як теракт.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, автомобіль ЗСУ ГАЗ-66 у районі сіл Оріхове та Новотошківське у Луганській області наїхав на невстановлений вибуховий пристрій.

Також Офіс генпрокурора оприлюднив фото з місця злочину.

Наразі кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт, що призвів до загибелі людини), тривають слідчі та розшукові дії, встановлюються причетні до злочину особи.