Служба здоровʼя Британії: Одна доза вакцини від коронавірусу зменшує ризики передачі вірусу вдома на 49%

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Одна доза вакцини проти коронавірусу може знизити передачу вірусу в домашніх умовах наполовину — до 49%. Про це йдеться в дослідженні Служби громадської охорони здоровʼя Англії (PHE), яке цитує BBC.

Організація проаналізувала дані про 57 тисяч вакцинованих людей із 24 тисяч домів. Їх порівнювали майже з одним мільйоном невакцинованих громадян. Зʼясувалось, що у тих, хто отримав першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca і хто заразився через три тижні після цього, ймовірність передачі вірусу на 38—49% нижча, ніж у невакцинованих людей.

Міністр охорони здоровʼя Британії Метт Хенкок назвав результати дослідження «приголомшливими новинами». Він закликав «усіх отримати вакцини, як тільки настане їхня черга».

Доктор Мері Рамзі, керівник відділу імунізації PHE, сказала: «Вакцини життєво важливі для того, щоб допомогти нам повернутися до нормального способу життя. Вакцини не тільки знизять ступінь важкості хвороби і запобігають сотні смертей щодня, але тепер ми бачимо, що вони також впливають на зниження шансів передачі COVID-19 іншим».

Попри «обнадійливі» результати досліджень, Служба охорони здоровʼя Британії радить людям не розслаблятись і дотримуватись чинних обмежень, адже будинки — у переліку місць, де високий ризик підхопити коронавірус. Аналогічних результатів можна очікувати й в інших умовах з аналогічними ризиками передачі, таких як спільне проживання та вʼязниці.