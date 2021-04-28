ФОПам почали виплачувати карантинну допомогу — перерахували вже 200 мільйонів гривень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
В Україні вже понад 300 тисяч фізичних осіб — підприємців (ФОП) та найманих працівників у певних галузях подали заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави через посилений карантин.
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
«Ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним», — заявив він.
Також Петрашко запевнив, що за необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, оскільки вона буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до «червоної» зони.
- У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Фізособи-підприємці та наймані працівники (застраховані особи) могли подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень. Кабмін і Міністерство цифрової трансформації публікували правила їх заповнення. Заявку можна було подати винятково в електронній формі на Єдиному порталі електронних послуг або за допомогою мобільного додатку «Дія».
- Цю практику вирішили повторити у квітні 2021 року, але вже з додатковими виплатами за рахунок місцевих бюджетів. Верховна Рада підтримала законопроєкт про одноразову виплату 30 березня.
- 11 квітня Кабмін оприлюднив види діяльності, в яких ФОПи та наймані працівники отримають по 8 тисяч гривень. У переліку 39 видів.
- Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на виплату одноразової допомоги.