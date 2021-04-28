ФОПам почали виплачувати карантинну допомогу — перерахували вже 200 мільйонів гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Україні вже понад 300 тисяч фізичних осіб — підприємців (ФОП) та найманих працівників у певних галузях подали заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави через посилений карантин.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

«Ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним», — заявив він.

Також Петрашко запевнив, що за необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, оскільки вона буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до «червоної» зони.