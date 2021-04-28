ФЛП начали выплачивать карантинную помощь — перечислили уже 200 миллионов гривен

В Украине уже более 300 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП) и наемных работников в определенных отраслях подали заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства из-за усиленного карантина.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
«Те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты, и дальше процесс будет ритмичным», — заявил он.
Также Петрашко заверил, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, поскольку она будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную» зону.
- В декабре прошлого года Рада поддержала законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Физлица-предприниматели и наемные работники (застрахованные лица) могли подавать заявки на получение единоразового пособия в 8 тысяч гривен. Кабмин и Министерство цифровой трансформации публиковали правила их заполнения. Заявку можно было подать исключительно в электронной форме на Едином портале электронных услуг или с помощью мобильного приложения «Дія».
- Эту практику решили повторить в апреле 2021 года, но уже с дополнительными выплатами за счет местных бюджетов. Верховная Рада поддержала законопроект о единоразовой выплате 30 марта.
- 11 апреля Кабмин обнародовал виды деятельности, в которых ФЛП и наемные работники получат по 8 тысяч гривен. В перечне 39 видов.
- Правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на выплату единоразового пособия.