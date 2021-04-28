ФЛП начали выплачивать карантинную помощь — перечислили уже 200 миллионов гривен

В Украине уже более 300 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП) и наемных работников в определенных отраслях подали заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства из-за усиленного карантина.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

«Те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты, и дальше процесс будет ритмичным», — заявил он.