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ФЛП начали выплачивать карантинную помощь — перечислили уже 200 миллионов гривен

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
ФЛП начали выплачивать карантинную помощь — перечислили уже 200 миллионов гривен

National Bank Of Ukraine / Flickr

В Украине уже более 300 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП) и наемных работников в определенных отраслях подали заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства из-за усиленного карантина.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

«Те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты, и дальше процесс будет ритмичным», — заявил он.

Также Петрашко заверил, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, поскольку она будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную» зону.