Російський глава МЗС Лавров заявив, що війни на Донбасі «можна і потрібно уникнути»

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Війни на Донбасі між Росією та Україною «можна і потрібно» уникнути.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтервʼю РИА Новости.

«Якщо це залежить від нас і від «ополченців», наскільки ми можемо розуміти їхні принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути», — сказав він.

Водночас Лавров зазначив, що не може говорити за українську сторону і президента Володимира Зеленського.

«За зовнішніми ознаками, головне для нього — це утриматися при владі, й він готовий платити будь-яку ціну, включаючи потурання неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати «ополченців» Донбасу терористами», — додав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що стягування російських військ біля кордонів України не означає підготовку до вторгнення та війни. Водночас рух військ він пояснив необхідністю гарантування власної безпеки «поруч із країною, де ось-ось може відновитися громадянська війна».