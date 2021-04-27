Росія в ТКГ щодо Донбасу намагається витіснити Казанського і Гармаша. Засідання робочих підгруп не відбулося

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Сергей Гармаш / Facebook

Анонсоване на сьогодні, 27 квітня, онлайн-засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи так і не відбулося. Замість цього на неформальній зустрічі учасників консультацій представник Росії знову спробував замінити бойовиками членів української делегації Дениса Казанського і Сергія Гармаша, які представляють Донецьку та Луганську області.

Гармаш у своєму Facebook написав, що він із Казанським «дуже заважає Росії в субʼєктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту».

«У черговий раз було озвучено пропозицію працювати в колишньому складі, тобто з повноважними представниками, до яких Москва відносить і запрошених з Донецька і Луганська (насправді з Москви) Михайлову і Мельника», — написав він.

Гармаш зазначає, що Росія хоче повернути в переговори своїх маріонеток від Донбасу, але українська сторона твердо заперечує. Представник України Андрій Костін чітко заявив, що участь у переговорах бойовиків, зокрема засудженої за тероризм Маїї Пирогової, означає автоматичний вихід українських представників з переговорної кімнати.

«Елементи шантажу шляхом нагадування про складність загальної геополітичної ситуації та військове загострення сьогодні вже лунали. Завтра на ТКГ вони, напевно, теж будуть застосовуватися. Подивимося, наскільки стійким до них виявиться Леонід Макарович [Кравчук]», — написав Гармаш.