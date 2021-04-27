Глава МЗС Кулеба: Прямі перемовини з бойовиками — це «червона лінія», яку Україна не перетне

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Прямі переговори з лідерами «ДНР» і «ЛНР» — це «червона лінія», яку Україна не перетинатиме. Напередодні такий формат перемовин запропонував президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на телеканалі BBC News World, цитує Інтерфакс.

«Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Мій президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту — у Москві, і ми не будемо розмовляти з їхніми маріонетками», — сказав Кулеба.

На запитання про те, чи відбудеться зустріч президентів України і Росії, глава МЗС відповів: «Будемо сподіватися». Зазначимо, що 26 квітня Зеленський повідомив, що вже доручив главі Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб той звʼязувався з представниками адміністрації Путіна: «Щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, де ми можемо зустрітися».

Кулеба підкреслив, що всі розуміють: щоб завершити війну в Україні і принести мир, треба говорити з Володимиром Путіним безпосередньо. За словами Кулеби, головна мета України — провести саміт «нормандської четвірки». Однак президент РФ уникає участі в ньому, тому президент України готовий провести з ним особисту зустріч.

Нагадаємо, 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР».

«Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», — підкреслив він.