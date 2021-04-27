У Британії повністю вакцинували від коронавірусу чверть дорослого населення

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Кожен четвертий дорослий британець завершив процес вакцинації — тобто отримав дві дози препарату. Про це премʼєр-міністр країни Борис Джонсон повідомив у Twitter.

«Чверть дорослого населення Великої Британії отримали 2 дози ковід-вакцини, що забезпечило їм максимальний захист від вірусу. Це величезне досягнення, яке стало можливим завдяки невтомній праці стількох людей по всій нашій країні», — заявив Джонсон.

Зазначимо, що в Україні станом на 27 квітня тільки 9 людей отримали дві дози вакцини.

Перед цим видання Bloomberg віднесло Британію до переліку країн (18 місце з 53), які найкраще борються з пандемією. Зараз країна поєднує швидку вакцинацію з посиленням прикордонного контролю, щоб не допустити появи нових штамів від мандрівників з інших країн.

Нагадаємо, що з 12 квітня Британія послаблює основні карантинні обмеження і переходить до другого етапу помʼякшення заходів. Відкрились усі другорядні магазини, перукарні та зоопарки. Готелі та пансіонати у країні залишаються закритими, однак дозволили роботу кемпінгів. Пабам і ресторанам дозволили працювати, але обслуговувати клієнтів можна тільки на відкритому повітрі.