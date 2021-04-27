Росія хоче знайти прісну воду для анексованого Криму в Азовському морі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Uberega / Wikipedia
Голова окупаційної адміністрації в Криму Сергій Аксьонов заявив, що в Азовському морі знайшли великі запаси прісної води.
Про це пишуть російські ЗМІ.
За його словами, результати дослідження проб цієї води будуть відомі у червні. Запаси перебувають під дном моря.
До цього російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін зазначив, що перші свердловини прісної води почнуть бурити у квітні.
- У березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів. До анексії Україна давала з Дніпра у Крим до 85% прісної води. Україна заявила, що не буде відновлювати подачу води до деокупації Криму.
- У вересні 2020 року у Криму через пересихання водоймищ ввели третій етап (найжорсткіший) обмежень подачі води. Згодом російські військові перекрили греблею річку, щоб качати воду в Сімферополь. У кінці місяця без води залишилися майже 30 сіл, а в Сімферополі почалися перебої.