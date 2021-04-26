Bellingcat: Операція ГРУ на складі в Чехії та отруєння Ґебрева були частиною диверсії проти України

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Policie ČR

Операція диверсійного підрозділу 29155 Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії у чеському Врбетіце у 2014 році (в жовтні та грудні) і спроби отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева могли бути диверсією проти України.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і Respekt.

За їхніми даними, вісім співробітників ГРУ, серед яких були й отруйники Скрипалів у Великій Британії Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, а також генерал Андрій Аверʼянов, намагалися знищити боєприпаси і зброю Ґебрева, які могли бути експортовані в Україну під час активної фази війни на Донбасі. Метою ГРУ був чеський склад боєприпасів, оскільки там зберігалася певна зброя ґебревської компанії EMCO — сучасні боєприпаси, сумісні з радянською зброєю в діапазоні від 120 до 152 мм.

EMCO, імовірно, зіграла важливу роль для оборони України та підтвердила, що прямо або побічно експортувала боєприпаси в Україну в період з грудня 2014 року до лютого 2015-го на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року.

На чеському складі у Врбетіце була частина зброї Ґебрева, але сам склад не був задіяний у поставках. ГРУ помилилося зі складом, вибравши його ціллю. Імовірно, вони не знали цього факту.

3 жовтня 2014 року гендиректор Imex Петр Бернатік (керуючий чеським складом) написав Ґебреву листа зі скаргою на те, що EMCO ще не забрала боєприпаси та вимагав сплатити прострочені платежі за зберігання. Він просив EMCO вивезти їх до 15 жовтня 2014 року і повідомив, що до Imex звернулися «кілька клієнтів», які хочуть купити 10 тисяч 120-мм мінометних мін і понад 16 тисяч 152-мм великокаліберних снарядів (майже весь запас Ґебрева на чеському складі).

Боєприпаси ідеально підходили для ЗСУ, тому ГРУ вважало, що Ґебрев продасть їх Україні. Ґебрев продавати товар відмовився. Imex не сказала, хто був клієнтами, але журналісти раніше зʼясували, що запит на доступ до складу надсилали Мішкін і Чепіга, використовуючи паспорти на інші імена — Микола Попа і Руслан Табаров.

Журналісти вважають, що рішення підірвати склад і почати полювання на Ґебрева було прийнято після невдалої спроби купити боєприпаси.

Чеська влада, посилаючись на своє розслідування, стверджує, що ГРУ, можливо, планувало підірвати боєприпаси не на території Чехії, а в Болгарії. Можливо, вони чекали, поки зброя прибуде на основний склад Ґебрева в Болгарію, заздалегідь замінувавши її. Співробітники ГРУ сподівалися, що до грудня снаряди будуть вже в Болгарії та обидва вибухи планували на 3 грудня, але працівники чеського складу випадково спровокували перший вибух — 16 жовтня загинули два робітники Imex.

Після вибухів ГРУ почало полювати на Ґебрева. У 2015 році офіцери групами зупинялися в болгарських готелях навпроти офісів EMCO, а їхні візити збігалися з датами замахів. Болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян у замаху на Ґебрева з використанням речовини, схожої на «Новачок». Довести, що росіяни застосували «Новачок», складно, оскільки зразки крові Ґебрева зникли з фінської лабораторії Verifinn.