Кулеба запропонував працевлаштувати висланих із Росії чеських дипломатів у Києві

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Брессонова Ані / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував працевлаштувати в Києві 20 висланих із Росії чеських дипломатів.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це в розмові з Якубом Кульганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві та посилення дипломатичної місії Чехії в Україні», — зазначив Кулеба.