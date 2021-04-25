NYT: Болгарський торговець зброєю Ґебрев підтвердив, що постачав її в Україну після 2014 року. Озброєння зберігав на складах у Чехії
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Болгарський торговець зброєю Омелян Ґебрев визнав, що зберігав боєприпаси на складах у чеському Врбетіце, які у 2014 році підірвали (ймовірно) співробітники російської розвідки. Також Ґебрев визнав, що озброєння постачав і для України — раніше це заперечував.
Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на його електронний лист, надісланий у редакцію.
За версією чеських правоохоронців, до вибухів на складах причетні російські спецслужби. Газета зазначає з посиланням на чеських офіційних осіб, що «ціллю» були саме боєприпаси Ґебрева.
Також видання нагадує, що після подій у Чехії співробітники російських спецслужб намагалися двічі отруїти Ґебрева речовиною з групи «Новачок».
Крім того, як зазначає газета, Ґебрев у своєму листі також «визнав те, що давно заперечував: його компанія EMCO постачала озброєння в Україну після 2014 року».
Як зазначає газета, раніше болгарський бізнесмен стверджував, що він припинив експорт боєприпасів в Україну на початку війни в 2014 році, а зброя, що зберігалася на чеських складах, не була призначена для України. Однак в листі виданню він визнав, що компанія в кінці 2014 року підписала контракт з «уповноваженими українськими компаніями».
Видання також посилається на колишнього і теперішнього українських високопосадовців, які на умовах анонімності розповіли, що EMCO у 2014 році підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових.
За словами експосадовця, ім’я якого видання не вказує, на коробках з боєприпасами нібито вказували, що вони призначені для Таїланду. Це, як зазначає джерело видання, робилося для того, щоб симпатики Росії в болгарському уряді не змогли перешкоджати поставкам. Сам Ґебреєв заперечував, що його компанія неправильно маркувала будь-які товари на експорт.
Але незважаючи на це, за словами співрозмовника видання, російська влада все одно дізналася про поставки і вимагала від Болгарії їх припинити.
Зазначимо, чеське видання Respekt писало, що вибух на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році був організований за участі працівників російської розвідки та, можливо, був здійснений, щоб зірвати постачання зброї, зокрема для України.
- 18 квітня премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. За даними журналістів-розслідувачів і поліції, до вибуху причетні отруйники Скрипалів у Великій Британії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, а також генерал ГРУ Аверʼянов.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу послідувала відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- 22 квітня Сенат Чехії закликав керівництво країни розірвати договір про дружбу з Росією і залишити в Празі тільки одного російського дипломата. У підсумку чеське МЗС вирішило зменшити чисельність працівників посольства Росії в Празі до розміру чеської дипмісії в Москві.