NYT: Болгарський торговець зброєю Ґебрев підтвердив, що постачав її в Україну після 2014 року. Озброєння зберігав на складах у Чехії

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Болгарський торговець зброєю Омелян Ґебрев визнав, що зберігав боєприпаси на складах у чеському Врбетіце, які у 2014 році підірвали (ймовірно) співробітники російської розвідки. Також Ґебрев визнав, що озброєння постачав і для України — раніше це заперечував.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на його електронний лист, надісланий у редакцію.

За версією чеських правоохоронців, до вибухів на складах причетні російські спецслужби. Газета зазначає з посиланням на чеських офіційних осіб, що «ціллю» були саме боєприпаси Ґебрева.

Також видання нагадує, що після подій у Чехії співробітники російських спецслужб намагалися двічі отруїти Ґебрева речовиною з групи «Новачок».

Крім того, як зазначає газета, Ґебрев у своєму листі також «визнав те, що давно заперечував: його компанія EMCO постачала озброєння в Україну після 2014 року».

Як зазначає газета, раніше болгарський бізнесмен стверджував, що він припинив експорт боєприпасів в Україну на початку війни в 2014 році, а зброя, що зберігалася на чеських складах, не була призначена для України. Однак в листі виданню він визнав, що компанія в кінці 2014 року підписала контракт з «уповноваженими українськими компаніями».

Видання також посилається на колишнього і теперішнього українських високопосадовців, які на умовах анонімності розповіли, що EMCO у 2014 році підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових.

За словами експосадовця, ім’я якого видання не вказує, на коробках з боєприпасами нібито вказували, що вони призначені для Таїланду. Це, як зазначає джерело видання, робилося для того, щоб симпатики Росії в болгарському уряді не змогли перешкоджати поставкам. Сам Ґебреєв заперечував, що його компанія неправильно маркувала будь-які товари на експорт.

Але незважаючи на це, за словами співрозмовника видання, російська влада все одно дізналася про поставки і вимагала від Болгарії їх припинити.

Зазначимо, чеське видання Respekt писало, що вибух на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році був організований за участі працівників російської розвідки та, можливо, був здійснений, щоб зірвати постачання зброї, зокрема для України.