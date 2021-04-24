Вечірка нардепа Тищенка: готель Fairmont сплатить штраф у розмірі 34 тисячі гривень

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УНІАН

За святкування дня народження дружини депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка у Fairmont Grand Hotel Kyiv під час локдауну відповість адміністрація готелю і ресторану.

Про це заявив начальник Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан в ефірі «Україна 24».

«Що стосується відповідальності, відповідати буде за це лише адміністрація готелю та ресторану. Тищенко лише як людина може відповідати за ці дійства», — сказав Рубан.

Рубан зазначив, що вже у понеділок, 19 квітня, коли про святкування стало відомо зі ЗМІ, Нацполіція склала протокол на 34 тисячі гривень та підготували документи для відповідного кримінального провадження за 325 статтею Кримінального кодексу.

Якщо готель вперше притягується до відповідальності за порушення карантину, то отримує мінімальний штраф — 34 тисячі гривень, а якщо порушення буде виявлено повторно, то штраф становитиме 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Києві з 20 березня і до 30 квітня діє локдаун. 18 квітня стало відомо, що Микола Тищенко влаштував вечірку в готелі в центрі Києва, щоб відсвяткувати день народження дружини. Поліція після цього відкрила кримінальне провадження, а Тищенко заявив, що «святкування в готельних номерах не заборонено». При цьому його помічник у день вечірки стверджував, що нардеп вдома.