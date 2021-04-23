«Слуга народу» Шевченко в разі виключення з фракції хоче створити власний політичний проєкт. До Лукашенка їздив на його запрошення

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Нардеп «Слуги народу» Євгеній Шевченко заявив, що у випадку його виключення з фракції після візиту до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, планує створити новий політичний проєкт.

Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».

«Моя позиція публічна і відкрита. […] На фракції [22 квітня] було обговорення щодо мене. Тепер буде письмове голосування. Подивимося, які будуть результати. Я очікую, що мене з фракції виженуть. Я за це подякую та піду у свій відкритий політичний шлях і створюватиму свій новий політичний проєкт по тих напрямках у принципі, по яких на вибори йшов президент Зеленський», — сказав Шевченко.

На запитання журналіста, якими будуть його дії, якщо його не виключать, він відповів: «Поїду далі по президентах інших країн».

Шевченко також розповів, що у Мінськ на зустріч з Лукашенком поїхав на запрошення самопроголошеного президента.

«Ви знаєте мою позицію щодо Лукашенка. Я першим його привітав, і на противагу занесеному до парламенту прапору білоруської опозиції я вніс державний прапор Білорусі. Був помічений Олександром Григоровичем, він довго до мене придивлявся, потім запросив до себе. Я вдячний йому, що запросив. Крім того, я до цього впродовж багатьох місяців працював із посольством Білорусі, займався гуманітарною місією», — розповів нардеп.

На тезу ведучої про те, що президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не визнає результатів виборів президента Білорусі, Шевченко заявив, що в парламенті за відповідну постанову проголосували лише 156 депутатів.

«У нас був принцип, що такі важливі політичні заяви обговорюються на фракції, якщо 70% голосів фракції підтримують, тоді це виноситься до зали. Тут змахлювали — винесли до зали і за допомогою опозиції проголосували постанову, за яку зі «Слуг народу» проголосували всього лише 156 депутатів. Тому я вважаю це рішення нелегітимним», — заявив Шевченко.