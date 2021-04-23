В Україні зареєстрували понад 2 мільйони випадків коронавірусу

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В Україні за минулу добу, 22 квітня, зафіксували 14 277 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії у країні захворіли 2 мільйони 4 тисячі 630 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

«За минулу добу госпіталізовано 3 728 осіб, летальних випадків — 434, одужали 18 964 особи, здійснено тестувань за добу — 95 740 (зокрема методом ПЛР — 41 305, методом ІФА — 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 36 075)», — розповів він.

За даними міністра, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Дніпропетровській області (1 296), Києві (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

Від початку пандемії в Україні померли 41 700 осіб, одужали — 1 552 267, проведено 9 130 606 ПЛР-тестувань.

Окрім цього, за минулу добу від COVID-19 щепили 16 169 людей, від початку вакцинальної кампанії в Україні — 508 046. П’ятеро отримали дві дози вакцини.