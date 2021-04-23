«Слуги народу» хочуть провести позачергове засідання Ради для призначення міністра енергетики

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Фракція «Слуга народу» провела зустріч із кандидатом на посаду міністра енергетики Германом Галущенком і планує зібрати позачергове засідання Верховної Ради для його призначення.

Про це пише пресслужба політсили.

«Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування», — зазначають там.

Галущенко наразі працює віцепрезидентом «Енергоатому», куди був призначений у травні 2020 року. Свого часу він також працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції, Адміністрації президента.

Також на цьому засіданні фракції нардепи зі «Слуги народу» обговорювали скандали щодо Євгенія Шевченка та Миколи Тищенка.