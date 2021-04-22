Сенат Чехії закликав розірвати договір про дружбу з Росією і залишити у Празі лише одного російського дипломата
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Martijn Snels / Flickr
Сенат (верхня палата парламенту) Чехії визнав вибухи у Врбетіце у 2014 році, до яких за даними чеських правоохоронців причетні російські спецслужби, актом державного тероризму проти держави-члена Євросоюзу, отже, і проти всього ЄС.
За відповідну резолюцію проголосували 67 з 72 членів Сенату, повідомляє Чеське інформагентство.
Сенатори також закликали уряд Чехії розірвати договір про дружбу і співробітництво з Росією та скоротити кількість співробітників російського посольства в Празі до однієї людини.
Крім того, члени Сенату закликали обговорити події у Врбетіце на рівні Ради безпеки ООН, а також в НАТО і Євросоюзі та попросити країни-члени ЄС про підтримку. Члени Сенату також вважають, що уряд повинен вимагати компенсації від Росії за наслідки подій у Врбетіце та виключення РФ з тендерів на будівництво АЕС та інших обʼєктів критичної інфраструктури.
Раніше до таких же заходів чеський уряд закликала Палата депутатів (нижня палата парламенту Чехії).
- 18 квітня премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу послідувала відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- Глава чеського МЗС висунув Росії ультиматум — повернути всіх висланих дипломатів у посольство Чехії в Москві. Інакше пригрозив скоротити персонал російського посольства в Чехії.
- Поліція Чехії також оголосила в розшук двох росіян, які використовували фальшиві паспорти під час відвідування Праги і Злінського краю 11—16 жовтня 2014 року. Це співробітники російського ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Ці ж прізвища добре відомі за справою про отруєння родини Скрипалів у Британії у 2018 році, де вони діяли під псевдонімами «Олександр Петров» і «Руслан Боширов».
- Чеське видання Respekt пише, що вибух на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році був організований за участі працівників російської розвідки та, можливо, був здійснений, щоб зірвати постачання зброї, зокрема для України. Постачанням озброєння з цього складу займався болгарський бізнесмен Омелян Ґебрев, якого через рік після цих подій працівники ГРУ Росії намагалися отруїти речовиною з групи «Новачок».