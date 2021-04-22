Сенат Чехії закликав розірвати договір про дружбу з Росією і залишити у Празі лише одного російського дипломата

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Martijn Snels / Flickr

Сенат (верхня палата парламенту) Чехії визнав вибухи у Врбетіце у 2014 році, до яких за даними чеських правоохоронців причетні російські спецслужби, актом державного тероризму проти держави-члена Євросоюзу, отже, і проти всього ЄС.

За відповідну резолюцію проголосували 67 з 72 членів Сенату, повідомляє Чеське інформагентство.

Сенатори також закликали уряд Чехії розірвати договір про дружбу і співробітництво з Росією та скоротити кількість співробітників російського посольства в Празі до однієї людини.

Крім того, члени Сенату закликали обговорити події у Врбетіце на рівні Ради безпеки ООН, а також в НАТО і Євросоюзі та попросити країни-члени ЄС про підтримку. Члени Сенату також вважають, що уряд повинен вимагати компенсації від Росії за наслідки подій у Врбетіце та виключення РФ з тендерів на будівництво АЕС та інших обʼєктів критичної інфраструктури.

Раніше до таких же заходів чеський уряд закликала Палата депутатів (нижня палата парламенту Чехії).