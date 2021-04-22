Марсохід Perseverance уперше видобув кисень з атмосфери Червоної планети
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Марсохід Рerseverance уперше зміг видобути з багатої на вуглекислий газ атмосфери Червоної планети кисень.
Про це повідомили в NASA.
Як зазначається, це завдання виконав експериментальний прилад «розміром із тостер» під назвою Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Випробування відбулися 20 квітня, на 60-й марсіанський день з моменту приземлення місії.
«Це важливий перший крок у перетворенні вуглекислого газу на кисень на Марсі. У MOXIE є над чим попрацювати, але результати цієї демонстрації технології багатообіцяльні, оскільки ми наближаємося до нашої мети — колись побачити людей на Марсі», — розповів помічник адміністратора Управління космічних технологій NASA Джим Рейтер.
Він також зазначив, що кисень на Марсі потрібен не лише людям, від нього залежить ще ракетне паливо.
Окрім цього, у NASA уточнили, що атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу, а MOXIE призначений для вироблення до 10 грамів кисню на годину.
«MOXIE не просто перший прилад для виробництва кисню в іншому світі. Це перша у своєму роді технологія, яка допоможе майбутнім місіям «жити за рахунок Землі», використовуючи елементи навколишнього середовища іншого світу, також відоме як використання ресурсів на місці», — додала директорка з демонстрації технологій в Управлінні космічних технологій NASA Труді Кортес.
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