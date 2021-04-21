Чехія висунула Росії ультиматум — хоче, щоб Москва прийняла назад висланих дипломатів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Фотобанк Moscow-Live.ru / Flickr
Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек вимагає, щоб Росія прийняла назад 20 висланих чеських дипломатів. Інакше він пригрозив скоротити персонал російського посольства у Чехії.
Про це пише Novinky.
«Реакція Росії була непропорційною і паралізувала наше посольство. Сьогодні я протестував проти цієї акції. Я оголосив послу наступне: у Російської Федерації є час до завтрашнього полудня, щоб пустити чеських дипломатів назад у Москву. Якщо вони не зможуть повернутися в Москву, я вирішу скоротити кількість дипломатів в російському посольстві, щоб вона відповідала посольству Чехії в Москві», — пояснив він.
Кулганек зазначив, що історія російсько-чеських відносин вступила в надзвичайно складну стадію. Чехія вислала 18 російських дипломатів після результатів розслідування вибухів на складах, тоді як Росія у відповідь — 20.
У МЗС РФ вже відреагували на чеський ультиматум і заявили, що Чехія має так розмовляти всередині НАТО, а не з Москвою.
«Пропонуємо Празі залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО. З Росією такий тон неприпустимий. Завтра розмова з послом Чехії буде продовжена в МЗС Росії», — зазначила речниця МЗС Марія Захарова.
- Нагадаємо, що 18 квітня 2021 року премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу послідувала відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід» .
- Поліція Чехії оголосила в розшук двох росіян, які використовували фальшиві паспорти під час відвідування Праги і Злінського краю 11—16 жовтня 2014 року. Це співробітники російського ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Ці ж прізвища добре відомі за справою про отруєння родини Скрипалів у Британії у 2018 році, де вони діяли під псевдонімами «Олександр Петров» і «Руслан Боширов».