«Переходять усі межі». Путін заявив про спробу держперевороту у Білорусі і згадав про Януковича

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Президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів розповів про «спробу державного перевороту» в Білорусі та «спробу вбивства президента цієї країни» Олександра Лукашенка.

«У світі, на жаль, всі звикли до практики політично вмотивованих санкцій в економіці, до грубих спроб одних навʼязати свою волю іншим. На сьогодні подібна практика перенароджується у дещо більш небезпечне. Маю на увазі нещодавні факти, які оприлюднили, про спроби організації держперевороту у Білорусі й спроби вбивства [самопроголошеного] президента цієї країни [Олександра Лукашенка]», — заявив Путін.

Йому здалось «дивним», чому такі «кричущі дії» не засуджує Захід і «удає», що нічого не відбувається.

«Можна як завгодно ставитись до [колишнього] президента України Віктора Януковича, якого також ледве не вбили і відсторонили від влади за допомогою «державного перевороту». Можна мати будь-яку точку зору щодо політики Лукашенка, але практика організації держпереворотів, політичних вбивств — це вже занадто, перейшли всі межі», — додав Путін.

Нагадаємо, що першим про «спробу замаху» заявив 17 квітня сам Лукашенко: «Мене дивує інше: чому американці так поводяться. Адже поставити задачу усунути президента, запамʼятайте, не може ніхто, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони, ніякі спецслужби […] Я вдячний Путіну. Коли він розмовляв з Байденом, він йому поставив це питання. Булькання — і жодної відповіді. Володимир Володимирович мені подзвонив, про це сказав».

США, реагуючи на заяву Лукашенка, наголосили, що не причетні до будь-якої змови з метою усунення Лукашенка. Водночас 19 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що під час другої телефонної розмови Путіна і президента США Джо Байдена дійсно обговорювалося питання про нібито «підготовку державного перевороту» у Білорусі, однак він не надав доказів причетності США до цієї «спроби замаху».