НАН України: Смертність від коронавірусу знизиться вже найближчими днями

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В Україні смертність від коронавірусу перебуває у завершальній фазі плато, уже найближчими днями очікується зниження кількості померлих. Про це йдеться у прогнозі на 20 квітня — 4 травня від Національної академії наук (НАН).

Також протягом останнього тижня спостерігають впевнене зменшення кількості нових хворих. Проте кількість нових випадків суттєво перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів — це вказує на затримку оприлюднення їх результатів, а також на збільшення частки результатів тестів на антиген серед підтверджених хворих.

Попри суттєве зниження числа ПЛР-тестів протягом останнього тижня, кількіть позитивних результатів знизилася ще більше — на 21%. Імовірно, означає, що зменшення числа нових випадків хвороби найближчими днями прискориться.

Показники навантаженості на лікарні загалом покращилися. Число нових госпіталізацій протягом останнього тижня знизилося на 12%. Проте майже 90% шпиталізованих потребують кисня — для прикладу, у грудні цей показник становив близько 50%.

У НАН назвали «доволі несподіваним» той факт, що в останній тиждень число госпіталізованих хворих віком до 9 років було принаймні вдвічі вищим, ніж число госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років.