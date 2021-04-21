НАН України: Смертність від коронавірусу знизиться вже найближчими днями
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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NurPhoto / Contributor
В Україні смертність від коронавірусу перебуває у завершальній фазі плато, уже найближчими днями очікується зниження кількості померлих. Про це йдеться у прогнозі на 20 квітня — 4 травня від Національної академії наук (НАН).
Також протягом останнього тижня спостерігають впевнене зменшення кількості нових хворих. Проте кількість нових випадків суттєво перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів — це вказує на затримку оприлюднення їх результатів, а також на збільшення частки результатів тестів на антиген серед підтверджених хворих.
Попри суттєве зниження числа ПЛР-тестів протягом останнього тижня, кількіть позитивних результатів знизилася ще більше — на 21%. Імовірно, означає, що зменшення числа нових випадків хвороби найближчими днями прискориться.
Показники навантаженості на лікарні загалом покращилися. Число нових госпіталізацій протягом останнього тижня знизилося на 12%. Проте майже 90% шпиталізованих потребують кисня — для прикладу, у грудні цей показник становив близько 50%.
У НАН назвали «доволі несподіваним» той факт, що в останній тиждень число госпіталізованих хворих віком до 9 років було принаймні вдвічі вищим, ніж число госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років.
- В Україні третя хвиля пандемії, яка характеризується поширенням більш небезпечних штамів. МОЗ очікував пік пандемії в кінці квітня. Зараз середній добовий приріст нових хворих — 14 тисяч, а смертей — у межах 400. Країна до 30 квітня живе в умовах адаптивного карантину.