WSJ показала супутникові знімки російської бойової авіації в Криму і табір у Воронезькій області

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Maxar Technologies

Газета The Wall Street Journal опублікувала супутникові знімки з російською бойовою авіацією в окупованому Криму та військовою технікою у Воронезькій області, яку стягнули до кордонів України для можливого вторгнення.

Як пише газета, знімки надала компанія Maxar Technologies, яка займається комерційною зйомкою. Вони були зроблені в період між 10 і 16 квітня 2021 року.

На полігоні Опук в Криму супутник 15 квітня зняв польовий госпіталь, бойові вертольоти, ймовірно Ка-52, і військову техніку.

Maxar Technologies

14 квітня супутник зафіксував кримську авіабазу Кіровське — на ній базуються кілька десятків вертольотів.

Maxar Technologies

На Ангарському полігоні в Криму 15 квітня супутник сфотографував десантну техніку — імовірно БМД-3.

Maxar Technologies

На авіабазі Саки в Криму зафіксовані винищувачі Су-30 і Су-27СМ, а також бомбардувальники і штурмовики Су-34, Су-25 та Су-24.

Maxar Technologies

У Воронезькій області на полігоні Погоново 10 квітня супутник зафіксував цілу мотострілкову бригаду. На знімку видно вантажівки, танки, БТРи і артилерію.

Maxar Technologies

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що біля кордонів України сконцентровано більше російських військ, ніж в 2014 році. Конкретну цифру він не назвав. Розвідка України очікувала скупчення на рівні 120 тисяч військовослужбовців РФ. Напередодні голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Росія розгорнула вже понад 150 тисяч військових.