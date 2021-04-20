Bellingcat: Операцією ГРУ з підриву складу боєприпасів у Чехії керував російський генерал

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Policie ČR

Вибух на складі боєприпасів у чеському Врбетіце восени 2014 року був організований під керівництвом голови військової частини 29155 Генерального розвідуправління Росії генерала Андрія Аверʼянова. В операції брали участь щонайменше шестеро людей, серед них — Анатолій Чепіга й Олександр Мішкін (псевдоніми — Олександр Петров і Руслан Боширов), відомі за отруєнням «Новачком» Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat за участю Der Spiegel і Respekt.

За даними розслідувачів, Аверʼянов 4 жовтня 2014 року вилітав у Женеву під виглядом туриста, де його зустріли підлеглі співробітники ГРУ Денис Сергєєв (імʼя прикриття — Сергій Федотов), який пізніше стане одним з учасників отруєння Скрипалів, і Єгор Гордієнко (імʼя прикриття — Георгій Горшков).

Аверʼянов.

У районі альпійського курорту Шамоні (60 км від Женеви), де, як повідомляли французькі ЗМІ, розташовувалася база постачання загону 29155, Аверʼянов із підлеглими спланував операцію, а згодом повернувся в Москву, де провів дві наради.

11 жовтня у Прагу прилетіли Чепіга і Мішкін. У країну вони вʼїхали з паспортами на інші імена — Руслан Табаров і Миколай Попа.

Bellingcat

Того ж дня в чеську столицю прилетів Аверʼянов та його колега підполковник Микола Єжов (імʼя прикриття — Микола Кононихін).

Трохи пізніше Чепіга і Мішкін перебралися з Праги до Острави, розташованій у близько годині їзди від складу боєприпасів. У це ж місто направилися Аверʼянов та Єжов, але через Відень, а також ще два співробітники ГРУ — Олексій Капінос і Євгеній Калінін, які летіли через Будапешт під прикриттям дипломатів.

Bellingcat

З Острави Чепіга і Мішкін звʼязалися з компанією Imex, що займалася зберіганням зброї у Врбетіце, і запросили доступ до закритої ділянки складу на період з 13 до 17 жовтня, представившись потенційними покупцями. Незабаром після цього з болгарським торговцем зброї Омеляном Ґебревим, який зберігав частину своєї зброї на цьому складі, звʼязалися представники Imex і повідомили, що у нього є покупці, які просили зустрітися до 15 жовтня. Ґебрева зустріч не зацікавила.

16 жовтня о 09:25 на складі боєприпасів № 16 у Врбетіце стався вибух — було знищено 58 тонн боєприпасів, загинули двоє співробітників Imex.

За кілька хвилин після вибуху Чепіга і Мішкін сіли на борт рейсу з Відня до Москви. Двоє інших офіцерів ГРУ, Аверʼянов та Єжов, того ж дня поїхали до Відня і попрямували прямо в аеропорт. Усі вони залишили країну протягом дня, крім Єжова, який полетів до Москви 3 листопада.