Росія висилає двох болгарських дипломатів. Кремль заявив про «антиросійський психоз»

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Міністерство закордонних справ Росії висилає двох дипломатів посольства Болгарії в Москві як захід у відповідь.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Першому секретарю консульської служби Миколі Панайотову і першому секретарю служби з торгово-економічних питань Чавдару Хрістозову наказано покинути територію РФ протягом 72 годин. Вони оголошені персонами нон грата.

У Кремлі тим часом закликали зарубіжних партнерів «відмовитися від масового антиросійського психозу» і почати «конструктивний діалог». Так спікер президента Росії Дмитро Пєсков відповів журналістам на запитання про різке погіршення відносин РФ з цілою низкою держав, передає Інтерфакс.

«Виникає певна напруженість останнім часом. Росія аж ніяк не є ініціатором цієї напруженості. Але, з іншого боку, Росія, звичайно ж, завжди реагує на якісь недружні випади», — сказав Пєсков, згадавши звинувачення Чехії та масову висилку дипломатів.