Лукашенко заявив, що він «не проти» перенесення засідань ТКГ щодо Донбасу з Мінська
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- Ангеліна Шеремет
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Гонтар Володимир / УНИАН
Самопроголошений резидент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти перенесення з Мінська переговорного майданчика по Донбасу, якщо Україні це вигідно і піде на користь.
Про це він заявив під час зустрічі із народним депутатом фракції «Слуга народу» Євгеном Шевченком, передає Білоруське телеграфне агентство.
«Слухайте, ви вважаєте, що робота тристоронньої групи — це подарунок Лукашенка? Та ні. Тоді попросив президент Порошенко, Путін, всі погодилися, що так, у Мінську. Це близько, політично це вигідно. [...] Кажуть, в інше місце є бажання перенести. Ну, щонайменше, керівництво і Кравчук [так кажуть]. Та заради бога. Якщо Україні це вигідно і піде на користь, ми будемо тільки вітати», — заявив Лукашенко.
Водночас самопроголошений очільник Білорусі не розуміє, «навіщо їхати за тридевʼять земель, якщо є місце за парканом».
«Це чисто політична вакханалія. Але, повірте, ми особливо не паримось з цього приводу», — додав Лукашенко.
Нагадаємо, що на початку квітня очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук припускав, що переговори після закінчення карантину можна перенести з Білорусі до Польщі. Водночас він зазначив, що коли обирати з-поміж країн, які не входили до СРСР, то варіантів дуже багато.
- Міністерство закордонних справ Білорусі назвало заяву Кравчука «спробою обійти Мінські домовленості», а пропозицію про Польщу — «сміховинною».
- Раніше українська делегація у ТКГ щодо Донбасу відмовилася продовжувати переговори в Мінську через «думку проросійського напряму та антиукраїнського характеру» в Білорусі. Про це заявив віцепремʼєр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови делегації Олексій Резніков.