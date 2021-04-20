Посол США виїде з Росії для консультацій. Це йому порадив Кремль

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Giuseppe Milo / Flickr

Посол США у Росії Джон Салліван повертається до Сполучених Штатів для консультацій. 16 квітня — після введення американських санкцій проти Росії — Москва порадила йому виїхати до Вашингтону «для консультацій».

Про це йдеться у повідомленні американського посольства у Росії.

«Я вважаю важливим для мене безпосередньо поговорити з моїми новими колегами з адміністрації Байдена у Вашингтоні про поточний стан двосторонніх відносин між Сполученими Штатами і Росією. Крім того, я не бачив свою сімʼю понад рік, і це ще одна важлива причина для мене повернутися додому в гості», — зазначив Салліван.

Джон Салліван Wikimedia

Посол запевнив, що повернеться в Москву у найближчі тижні, ще до зустрічі президентів Байдена і Путіна. Зазначимо, що під час другої телефонної розмови двох лідерів Байден запропонував у найближчі місяці зустріч на вищому рівні у третій країні — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією».

Нагадаємо, що 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній і осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Санкції ввели через кібератаки на американські установи, окупацію Криму та втручання в американські вибори. Наступного дня Кремль і порадив послу Саллівану поїхати до Вашингтону для консультацій.